Cinayetin nedeni düğün takıları

GAZİANTEP'te evinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren 59 yaşındaki Saniye Yaşar'ın, evinde sakladığı kızına ait olan düğün takılarının çalındığı ortaya çıktı. Cinayetin altınlar için işlendiği ihtimalini değerlendiren polis, kadının katil veya katillerinin tanıdık olma ihtimali üzerinde duruyor. Olay, İslahiye ilçesi TOKİ Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Saniye Yaşar'ın evinden gelen silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler Saniye Yaşar'ı silahla vurulmuş halde yerde kanlar içinde yatarken buldu. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede kadının kızına ait olduğu belirlenen düğün takılarının bulunduğu çantanın çalındığı ortaya çıktı. Polis, Saniye Yaşar'ın katili veya katillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!