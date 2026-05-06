Cinayetin sebebi alkol kavgası
Giriş Tarihi: 6.05.2026

HUZEYFE ATICI
İzmir'in Bayraklı ilçesinde İsmail Arbasun (73), tartıştığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Kemal Arbasun'u (46) bıçaklayarak öldürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Arbasun, 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete giden kavganın alkol yüzünden çıktığı öğrenilirken evlat katili babanın ifadesinde, "Amacım oğlumu öldürmek değildi. Arbede sırasında korkutmak istedim. 112'yi arayıp oğlumu bıçakladığımı ve acil ambulans istediğimi söyledim" dedi.

