Cinayetin sebebi sosyal medya paylaşımı

Adana'da 3 gün önce bıçaklanan gencin, sosyal medyada yaşanan "Delikanlılık" tartışması nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. İlçede yaşayan Orhan Akçasu (23), birkaç gün önce bir kişinin 6-7 kişi tarafından dövüldüğü bir olayı cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya platformundaki hesabında paylaştı. Bu görüntüleri izleyen M.A. (19) ise "Bir kişiyi onca kişinin dövmesi delikanlılığa yakışır mı?" diye yorum yazarak tepki gösterdi.Sosyal medya üzerinde başlayan tartışma, 23 Şubat akşamı arkadaşlarının da karıştığı kavgaya dönüştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Akçasu, olay yerinde öldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeyle sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı.