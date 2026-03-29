Cinayette ‘konum’ düğümü

İstanbul Ümraniye'de araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayın yaşandığı yerin konumunu, cinayette silahı kullandığı tespit edilen yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna attığı belirlendi.

'KONUMU ATMAMI ALAATTİN İSTEDİ'

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin; "Olay yeri konumun atıldığı GSM numarasının, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'na atma sebebiniz nedir?" sorusu üzerine Kalaycıoğlu'nun "Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halinde iken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım" cevabını verdiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

ALEYNA Kalaycıoğlu'nun kaldığı koğuş hakkındaki iddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup ünitede toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m2'dir. Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikâyet dile getirmediği rapor edilmiştir. Sosyal medyaya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.