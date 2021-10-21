Cinayetten aranan şahıs İran’da bulundu!

Olay 29 Ağustos tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.V.K. isimli şahıs ilçenin Evbeyli Mahallesi'nde bir kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçtı. Kaçan şahsın yakalanması için güvenlik güçleri harekete geçti. "Ateşli Silahla Kasten Adam Öldürme" suçundan aranan M.V.K isimli şahsın, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İran'a kaçtığı tespit edildi.

İRAN'LA YAZIŞMA SONUCU TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine İran yetkilileri ile mülki ve adli makamlar aracılığı ile yapılan yazışmalar sonucunda yeri tespit edilen şüpheli M.V.K isimli şahıs 17 Ekim tarihinde Ağrı'ın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak sınır kapısında İranlı makamlardan teslim alınarak Türkiyeye getirildi. Olayla ilgili yakalanan M.V.K isimli şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.