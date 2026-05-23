Haberler Yaşam Haberleri Çin'de kömür madenindeki patlama: 8 işçi öldü, 38 işçi göçük altında kaldı
Giriş Tarihi: 23.05.2026 05:09

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 8 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Patlamanın ardından göçük altında kalan 38 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Xinhua'nın haberine göre, Çangcı ilinin Çinyüen ilçesindeki kömür madeninde bu sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

8 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

247 işçinin çalıştığı madende patlamanın olduğu bölümde çalışan 8 işçi hayatını kaybetti, 38 işçi göçük altında kaldı.

201 İŞÇİ GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri şu ana dek 201 işçiyi güvenli şekilde çıkardı. Göçük altındaki işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Patlamayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da yer yer kazalar meydana geliyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
