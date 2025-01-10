Çin’de maymun çiçeği alarmı

Çinli sağlık yetkilileri yaptıkları açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) geçen yıl küresel bir halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından viral enfeksiyon daha fazla ülkeye yayılırken, maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğramış yeni bir alt türünü tespit ettiklerini duyurdu. CDC, bir yabancı ile yakın temastan sonra enfekte olan 4 kişi daha tespit etti. Hastalarda görülen belirtiler hafifti; döküntü ve kabarcıklar görüldü. Maymun çiçeği virüsü yakın temas yoluyla bulaşır, grip benzeri semptomlara ve irin dolu yaralara neden olur. Hastalık genellikle hafif seyretmekle birlikte nadir durumlarda ölümcül olabilir. WHO geçtiğimiz ağustos ayında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği salgını nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.