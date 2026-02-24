Çin’den gelip katlettiler

İstanbul'da vatandaşları tarafından kaçırılan Çinli işadamı Yong Wang'ın (38) cesedi 30 Ocak'ta Arnavutköy'de toprağa gömülü olarak bulundu. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Wang'ın avukatı 24 Ocak'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Wang'ın sinyalleri incelemeye alınan aracının en son Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Tarlada yapılan aramalarda önce kazma ve kürekler ardından Wang'ın cesedine rastlandı. Wang'ın Çin'de iş yaptığı ve aralarında alacak verecek meselesi olan 5 şüpheli tarafından öldürüldüğü saptandı.

16 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yapan 4 Çinli, 19 Ocak'ta kadın şüpheli Shuyang Liu'yla anlaşarak tuzak kurdu. Kadın şüpheli ile 20 Şubat'ta Fatih'te bir lokantada yemek yiyen Wang, 4 şüpheli tarafından darp edilerek kaçırıldı. Wang'ı Baklalı'ya götüren şüpheliler kafasına kürekle vurup bayılttıktan sonra canlı canlı toprağa dik bir şekilde gömdü. Wang'ın kripto para cüzdanını da aldıkları belirlenen şüpheliler İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e kaçtı.



5 ŞÜPHELİ ÇİN'DE GÖZALTINDA

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 1'i kadın 4'ü erkek 5 şüphelinin Çin'de yakalandığı öğrenildi. Türkiye'ye iade edilmesi beklenen şüphelilerin Wang'ı gömdükleri bölgede 2 gün önce keşif yaptıkları tespit edildi.