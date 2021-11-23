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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Çin’e dava açan avukat, koronaya yenik düştü

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Çin’e dava açan avukat, koronaya yenik düştü
Ankara Barosu avukatlarından 37 yaşındaki Melih Akkurt, Kovid-19'a yakalandı. Çift doz aşı olduğu ifade edilen Akkurt, ateş ve nefes darlığı şikâyetiyle Keçiören Sanatoryum Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren avukat Akkurt, hayata tutunamadı. Akkurt, hastalığın laboratuvarda üretilip üretilmediğinin araştırılmasına izin vermemesi nedeniyle Çin'e dava açmıştı. SABAH'a konuşan Akkurt'un ağabeyi Mehmet Akkurt, "Çin'in hastalığın yayılması konusunda ihmalleri olduğunu savunuyordu" derken, babası Hüseyin Akkurt ise "Oğlumun başına gelenleri yazın insanlar ibret alsın. Hâlâ böyle bir hastalık yok demesinler, dikkat etsinler" şeklinde konuştu.

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Çin’e dava açan avukat, koronaya yenik düştü
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