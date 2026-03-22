Haberler Yaşam Haberleri Çin'e eğitime giden genç mimar trafik kazasında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.03.2026 15:47

Yüksek Lisans için Perkin Üniversitesi'ne giden 30 yaşındaki mimar Deniz Çevik, Pekin’de trafik kazasında hayatını kaybetti. Çevik Bartın’ın Amasra ilçesinde toprağa verildi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Pekin Üniversitesi'nde Mimarlık eğitimi için yüksek lisans yapan 30 yaşındaki mimar Deniz Çevik'e karşıdan karşıya geçtiği sırada alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü çarptı. Ağır yaralanan genç mimar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli işlemler tamamlanırken, Deniz Çevik'in naaşı Amasra'ya ulaştı. Kılınan öğle namazının ardından Amasra İskele Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Amasra mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze Namazına Bartın AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, bazı protokol üyeleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

