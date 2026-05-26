Çingene Kızı’nın 13’üncü parçası da Türkiye’de

Giriş Tarihi: 26.05.2026

Türkiye’nin kültürel miras hazinelerinden ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin yer aldığı panelin kayıp parçaları tek tek ülkemize getiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri sonucunda 13’üncü kayıp parça da ABD’den Türkiye’ye iade edildi. Parça, daha önce iade edilen 12 mozaikle birlikte Zeugma Müzesi’nde sergilenecek.

ANKARA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in gözdesi Zeugma'nın simgesi "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarından birinin daha ABD'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından büyük kompozisyonun 13'üncü parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel, yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Kültür varlıklarının izini dünyanın neresinde olursa olsun sürmeye, medeniyet mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, bu süreçte başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Chicago Başkonsolosluğu, ulusal ve uluslararası bilim insanları, Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo ile emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Daha önce Türkiye'ye getirilen 12 panelin ardından büyük kompozisyonun eksik parçalarından biri daha kültürel mirasa kazandırılmış oldu. Mozaik panonun Türkiye'ye iadesi sağlanırken eser Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü bilimsel ve diplomatik çalışmaların ardından yeniden ait olduğu coğrafyaya kazandırıldı. Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde 1998'de yürütülen kurtarma kazılarında yaklaşık 9.25 x 13.50 metre ölçülerindeki büyük taban mozaiği gün yüzüne çıkarılmıştı. Kamuoyunda "Çingene Kızı" olarak bilinen ve Dionysos kültü ile ilişkilendirilen Maenad başı tasviri de bu büyük kompozisyon içerisinde yer alıyordu.

