Çinli gezgin Türkiye’ye hayran kaldı

Dünya turu için ülkesinden yürüyerek yola çıkan Çinli gezgin Xiong Xianjun, Türkiye'nin doğal güzelliklerine ve Türk misafirperverliğine hayran kaldı. Çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve doğal güzellikleri keşfetmek isteyen Xiong, yaklaşık 400 gün önce kişisel eşyaları ve çadırı bulunan el arabasıyla ülkesinden yola çıktı. Yaklaşık 7 bin 100 kilometrelik yolculuğunda birçok ülkeden geçen Xiong, Türkiye'ye geldi.

Düzce'de yolculuğuna devam eden Xiong, yaklaşık 1 aydır çeşitli şehirlerini gördüğü Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ve Türk misafirperverliğinden etkilendi. Ankara'ya doğru yol aldığı dünya turunu 10 yılda tamamlamayı planayan Xiong, "400 günden fazladır yollardayım. 8 ülke ziyaret ettim. Tüm kıtalarda 100 ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyorum. Türkiye'yi çok sevdim. Cana yakın insanların olduğu güzel bir ülke" dedi.