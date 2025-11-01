Cinnet geçiren baba oğlunu ve kardeşini öldürdü!

Olay, saat 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'ta saat 21.00 sıralarında bulunan bir apartmanda meydana geldi. Sinir hastası olduğu ve yıllar önce iki hastanede psikiyatri tedavisi gören Fatih Yılmaz, eşi ve diğer çocuğu cenaze için il dışındayken henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren baba, 9 yaşındaki oğlu Harun Yahya Yılmaz'a bıçakla saldırdı. Büyük oğlu durumu aynı apartmanda yaşayan amcası Metin Yılmaz'a bildirerek yardım istedi. Eve gelen vücut geliştirme sporcusu ve eğitmen Metin Yılmaz ,olaya müdahale etmek isterken kardeşi Fatih Yılmaz arkasına gizlediği bıçakla kardeşini kalbinden ve yere düştükten sonra da sırtından bıçaklayarak öldürdü.

"KARDEŞİMİN CİNNET HALİNİ KABULLENEMİYORUZ ŞOKTAYIZ"

Kardeşinin ve yeğeninin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen abisi A.Y. kardeşinin yaptığı olayı hala kabullenemediklerini ve şokta olduklarını belirterek, "Kardeşim Fatih 46 yaşında üç çocuk babası ailesine bağlı ibadetlerini aralıksız olarak yerine getiren sigara alkolü olmayan bir insandı. Maddi durumu iyi olduğu için bazen marangozluk yapar bazen çalışmazdı. Gençliğinde yoktu. Askerden geldikten 4 yıl sonra Siverekte askerlik yaptı. Babam emekli öğretmen eğitimli bir aileyiz. 5 yıl sonra vücudunda rahatsızlıklar olduğundan şikayet etti. Doktorlar yaptığı muayenede hiçbir şey göremediler. Kafasına takıntı yapıyordu. Sonra 15 yıl önce kurban bayramı namazının kılındığı sırada camide mehti geliyor herşeye sahip olacak şeklinde bağırdı. Cemaat olarak şok yaşadık. İlk olarak Haydarpaşa Numine hastanesi psikiyatri bölümünde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 2 ay tedavi gördü. Ara ara kontrolleri oldu. Sakinleştirici ilaç verildi. Doktorlar pipolar hastalığı teşhisi konuldu. Ömürboyu ilaçlı tedavi başladı. Doktor kontrolündeydi. Son olarak Ümraniye'de evinde çocuklarıyla evdeyken küçük kızı ve eşi il dışına bir cenazeye gidiyor. Evde birisi 9 yaşında Harun Yahya ile 14 yaşındaki Ömer Faruk ile kalıyor. Çocuklar okula gidiyordu. Babası ilgileniyordu. Akşam saat 22.00 sıralarında çocuklar uyurken küçük çocuğuyla tartışıyor. Büyük abi kaçıp yardım istiyor. Amcası Metin Yılmazdan yardım istiyor. Babayiğit vücut geliştirici ve boks eğitmeni ve fitnesci olmasına rağmen olay yerine gelen kardeşiyle karşılaşıyor. Karanlıkta elindeki bıçağı arkasına sakladığı sırada farkında olmadan kardeşini kalbinden bıçaklıyor. Son olarak sırtından da bıçaklayarak kaçan çocuğunu kovalıyor. Çocuk kurtuluyor Fakat 9 yaşında bıçaklanan çocuğu hayatını kaybediyor. Kardeşi Metin Yılmaz'da olay yerinde hayatını kaybetti. Sonra gidip polise teslim olmuş.

Bu olay bizim için cinnet veya şizofreni hastalığından kaynaklanan feci bir olay kardeşimin böyle yapacağını mümkün değil aklımıza getiremezdik. Fakat ilaçlarını düzenli olarak almadığı için hastalık ilerlemiş ve sonucu felaket oldu. Bu tür hastaların bazıları kendine zarar veriyor bazende hedef almadan karşısındakilere zarar veriyor. O anda bende gitsem banada saldırabilirdi. Çünkü bilinci yerinde değildi. Ailemizi bitirdi. Hala şoktayız anlam veremiyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz""

Metin Yılmaz dünya şampiyonasına hazırlanıyordu. İngiltere'ye davet edilmişti. Bir çok yarışmalara katılmıştı. Vücut geliştirme sporcusuydu. Kardeşinin cinnet olayına kurban gitti. Cinnete kurban giden Metin Yılmaz ile oğlu 9 yaşındaki Harun Yahya Yılmaz Pazar günü Ümraniye Yenidoğan Merkez camiisinden öğle namazına mütakip son yolculuğuna uğurlanacak.