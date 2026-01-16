Çinnet getiren baba 2 çocuğunu katletti

Adana'da tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından cinnet getiren bir kişi 2 çocuğunu öldürüp hayatına son verdi. Korkunç olay dün Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada yaşandı. İddiaya göre bir süre önce G.A. ile Sergen A. (34) arasında tartışma yaşandı. Tartışma ardından kadın evi terk etti. Eşi eve dönmeyen Sergen A. cinnet getirerek çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu.

Daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Ekipler babayla çocukların hayatlarını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Yakınları, Sergen A.'nın ait otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan Sergen A.'nın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" paylaşımı dikkat çekti.