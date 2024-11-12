Cinnet getiren genç annesini öldürdü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet getiren bir genç annesini öldürürken, aynı aileden 4 kişiyi de yaraladı. Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet getiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyuyan annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., daha sonra alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenilen anne Nilay Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi.Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Lise son sınıf öğrencisi A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.