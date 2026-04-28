Haberler Yaşam Haberleri Cinnet getiren koca dehşet saçtı
Giriş Tarihi: 28.04.2026 00:47

Çanakkale Esenler Mahallesi’nde bir kişi, pompalı tüfekle önce eşini vurdu, ardından aynı silahla kendine ateş etti.

Edinilen bilgilere göre, emekli öğretmen Ferruh Argüden, eşi Özlem Argüden'e ateş etti. Göğsünden vurulan Özlem Argüden olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Ferruh Argüden'in aynı silahla kendisini vurduğu, yapılan incelemede her iki ismin de yaşamını yitirdiğinin belirlendiği öğrenildi.

ACI GERÇEK KAPI AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

Gün boyu kendilerinden haber alınamayan çiftten şüphelenen arkadaşları eve geldi. Kapının açılmasıyla birlikte çift hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"KREDİ BORÇLARINI ÖDEYİN" NOTU

Olay sonrası ortaya çıkan iddialara göre, Ferruh Argüden'in bıraktığı notta evin kredi borçlarına ilişkin ifadeler yer aldı. Notta "kredi borçlarını ödeyin" şeklinde bir mesaj bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu not incelemeye alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE

