Cinsel istismar suçundan aranıyordu: Firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede yürüttükleri rutin çalışmalar sırasında H.C.G. (70)isimli şahsın kimlik kontrolünü gerçekleştirdi. Şahsın GBT-UYAP sistemi üzerinden yapılan detaylı sorgulamasında, "Cinsel İstismar" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve uzun süredir arandığı tespit edildi.