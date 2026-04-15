Haberler Yaşam Haberleri Cinsel İstismar’dan 21 kesinleşmiş kaydı olan hükümlü yakalandı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:54

Cinsel İstismar’dan 21 kesinleşmiş kaydı olan hükümlü yakalandı

İstanbul’da 'cinsel istismar' suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2019 yılından bu yana arandığı öğrenilen M.A., yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Cinsel İstismar’dan 21 kesinleşmiş kaydı olan hükümlü yakalandı
  • ABONE OL

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 24 Haziran 2019'dan bu yana firari olarak aranan M.A.'nın Esenyurt'ta bir evde saklandığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan operasyonda yakalanan M.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. M.A. hakkında 2007 yılında verilmiş 'Mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismar' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinsel İstismar’dan 21 kesinleşmiş kaydı olan hükümlü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz