Cip alev alev yandı 3 ölü

Ankara-Niğde Otoyolunda, Fatih Temir'in kullandığı Almanya plakalı lüks cip, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Sürücü Temir, kaza sırasında araçtan fırlarken vatandaşlar yanan araçtaki Erkan Temir'i (23) çıkardı. Araçta sıkışan Beyza Yiğitol (20) ve İnci Nur Durmuş (18) ise yanarak öldü. Hastaneye kaldırılan Erkan Temir de yaşamını yitirdi. Çorum Mecitözü'nde römorka çarpan araçtaki Dursun Topuz (39) öldü. İstanbul Kartal'da servis minibüsüyle çarpışan kamyonetin sürücüsü Mahfuz Erdoğmuş öldü. Esenler'de bir yaya, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu öldü. Şanlıurfa Haliliye'de, yol işçisi Mehmet Güneş bir otomobilin altında can verdi. Samsun Çarşamba'da iki patpatın çarpışması sonucu sürücülerden Mustafa Büyük (77) öldü. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada İbrahim Ağar ile Nihat Kozant ezilerek öldü. Sakarya Geyve'de traktörün altında kalan Mustafa Ö. hayatını kaybetti. Ağrı'da polis otomobilinin çarptığı Yaşar Demir öldü.