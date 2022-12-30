Çip taktırmak için yarın son gün! "Saniyelik sürdü. pişo ne acı hissetti ne tepki verdi”

Kedimin adı Pişo, üç yaşında bir erkek. O hem evimizin neşesi hem de en kıymetlisi. İş yerinden eve gittiğimde kapıda karşılar beni. Gözlerimin içine bakarak ne istediğini anlatır. Oyun mu oynamak istiyor hemen belli eder, oyun oynanır, mamamı istiyor yamacımıza yanaşır, maması önüne gelir. Öyle bir iletişim ki bu, istediği anında yerine gelir. Ama gazetede çalıştığım için en çok annem ilgilenir onunla. Annem ise Pişo'yu bir başka evladı gibi görür, bir dediğini iki etmez! Bugünlerde ise evde bambaşka bir telaş içindeydik. Evcil hayvan sahipleri tahmin etmiştir. Çip taktırma mevzusu bizi de gerdi.
"CANI YANACAK MI?"
Annem ile Pişo'ya çip taktırmayı konuşurken Pişo da bizi dinliyordu. "Ne yapacaklar bunlar bana?", "Canım yanacak mı?" der gibi merakla bakınıyordu. Annem ve benim aklımda da birçok soru işareti vardı: "Neden çip gerekli?", "Çip taktırırken kedimizin canı yanacak mı?", "Nereye başvurmamız lazım?" , "Nasıl bir süreç işleyecek?" Hemen daha önce tecrübe sahibi olanların videolarını internetten izlemeye başladık. Çoğu kedi ve köpek sahibinin anlatımları içimizi rahatlatıyordu ama tedirginliğimiz ve korkumuz devam ediyordu. Sonunda kedimize çip taktırmak için Pişo'nun veterineri Major Veteriner Kliniği'nden Yasin Yıldırım'ı arayıp çip taktırmak için randevu aldık.
"BU KADAR KISA MI SÜRER! ŞAŞIRDIM!"
Major Veteriner Kliniği'ne gittiğimizde annem ve ben de tedirgindik. 'Pişo'nun canı yanacak' diye çok korkuyorduk. Yasin Bey, bizi bilgilendirerek kedimizin hiçbir şey hissetmeyeceğini ve saniyelik bir işlem olacağını söyleyerek bizi rahatlatmaya çalıştı. Kedimizle şefkatli ve sevgi dolu bir şekilde ilgilenirken normal bir iğneden biraz daha büyük bir iğneyle işlem yapılacağını söyledi. Veteriner hekimin çipi takmak için eline enjektörü almasıyla çipi Pişo'nun omuz kemikleri arasındaki derinin altına enjekte etmesi saniyelik sürdü. Kedimiz ne bir acı hissetti ne de bir tepki verdi. Şaşırdım! Endişemiz ve korkumuz boşunaydı. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Artık kedimin bir pirinç tanesi büyüklüğünde küçük bir mikroçipi vardı. Veteriner son kontrol olarak çip okuma cihazıyla çipi kontrol de etti.
DİJİTAL KİMLİKLENDİRME DE YAPILDI
Çip dışında her yıl yapılması zorunlu olan kuduz aşısını da kedimize yaptırdıktan sonra dijital kimliklendirme (PETVET-Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) kayıt işlemini yaptırmak için bilgisayarın olduğu yere geçtik. Veteriner hekim Yasin Bey "Buradaki işlem daha uzun sürüyor!" diyerek gülümsedi. Mikroçip uygulamasıyla PETVET'e kedimizin adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibi olarak şahsi bilgilerim ve ikinci sahip olarak annemin bilgileri eklendi. Bu bilgiler bilgisayar dışında Evcil Hayvan Pasaportu'na da kaydedildi. İşlem bittikten sonra veteriner hekim kedimizin pasaportunu da takdim etti bize. Artık kedimizin de bir kimliği vardı, o da kayıt altına alınmıştı. Unutmayın evcil hayvanlarınıza çip taktırmak için 31 Aralık 2022'ye kadar beyanname vererek yeni yılda da çip taktırabilirsiniz.
ÇİP NEYE YARIYOR, NE İÇİN ÖNEMLİ?
*'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi 31 Aralık 2022'de bitecekti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak evcil hayvanı olanların 31 Aralık'a kadar yetkili kurumlara beyanname verdikleri takdirde 2023'te cezai işleme maruz kalmadan çip taktırabileceğini açıkladı.
*Ayrıca evcil hayvan sahiplerinin beyannameleri Tarım ve Orman Bakanlığı il-ilçe müdürlükleri ile veteriner kliniklerine 31 Aralık'a kadar verilebileceği bildirildi.
*Çip taktırma işlemini veteriner kliniklerine gidip belli bir ücret karşılığı yaptırabildiğiniz gibi İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurarak da 86 liraya çip taktırma işlemini yaptırabilirsiniz.
*31 Aralık'a kadar beyanname vermeyen ve evcil hayvanına mikroçip taktırmayanları ise cezai işlem bekliyor. Buna göre; evcil hayvan sahiplerine çip taktırmadığı için 3 bin 600 lira para cezası uygulanacak ve çip taktırıp, kimliklendirme zorunluluğu olacak.
* Mikroçip ile aşı takibi yapılabildiği gibi kaybolan hayvanların sahibine kolayca ulaşmasını da sağlıyor. Örneğin evcil hayvanınız kaybolduğunda, bir kişi sokakta bulup bir veteriner kliniğine ya da yetkili bir yere başvurduğunda çip okuma cihazı sayesinde evcil hayvanın sahipli bir hayvan olup olmadığı ortaya çıkıyor.
* Mikroçip uygulaması evcil hayvanların sokağa terk edilmelerinin önüne geçtiği gibi bu uygulamayla Türkiye'deki evcil hayvanların sayısının da tespit edilmesi amaçlanıyor.
* Yasa gereği altı aylıktan büyük ve sahipli olmak koşuluyla bütün kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması gerekirken 2023'te altı ayını doldurmuş evcil hayvanlara cezai işlem uygulanmadan çipleri takılabilecek
* Enjektörle deri altına yerleştirilen pirinç tanesi büyüklüğünde, 12 milimetrelik bir çip kesinlikle bir GPRS değil. Yerini uydudan tespit etmek gibi bir durum yok.
* Kara, deniz, havayolu taşımacılığında hayvanlar, evcil hayvan pasaportu olmadan seyahat edemeyecek.
* 1 Ocak 2021'den bugüne kadar Türkiye'de 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 101 bin 557 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.
"SÜRE EN AZ BİR SENE UZATILMALI!"
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan: "Mikroçiplenen kedi-köpek miktarı belki de ülkemizdeki hayvanların yaklaşık yüzde 10 yüzde 15'i kadarı. Bunu tahmini olarak söylüyoruz. Çünkü tamamı kayıt altına alınmadan tahmini sayı belirlenemez. Ülkemizdeki sahipli hayvanların, kedi-köpek olmak üzere 6-7 milyon civarında olduğu düşünülüyor ama bunlar tahmini rakamlar. Mikroçip uygulaması düzenleme kanunla yapıldı. Süre uzatılması için kanun değiştirmesi gerekiyor. Kanun değiştirilerek mikroçip takımı için süre uzatılmalı en az bir sene uzatılmalı! Çünkü henüz bu uygulamadan haberi olmayan vatandaşlar bile olabilir bu konuyla ilgili. Bilgilendirilmesi için bu sürenin uzatılmasının önemi var."