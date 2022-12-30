Çip taktırmak için yarın son gün! "Saniyelik sürdü. pişo ne acı hissetti ne tepki verdi”

ÇİP NEYE YARIYOR, NE İÇİN ÖNEMLİ?

*'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi 31 Aralık 2022'de bitecekti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak evcil hayvanı olanların 31 Aralık'a kadar yetkili kurumlara beyanname verdikleri takdirde 2023'te cezai işleme maruz kalmadan çip taktırabileceğini açıkladı.

*Ayrıca evcil hayvan sahiplerinin beyannameleri Tarım ve Orman Bakanlığı il-ilçe müdürlükleri ile veteriner kliniklerine 31 Aralık'a kadar verilebileceği bildirildi.

*Çip taktırma işlemini veteriner kliniklerine gidip belli bir ücret karşılığı yaptırabildiğiniz gibi İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurarak da 86 liraya çip taktırma işlemini yaptırabilirsiniz.

*31 Aralık'a kadar beyanname vermeyen ve evcil hayvanına mikroçip taktırmayanları ise cezai işlem bekliyor. Buna göre; evcil hayvan sahiplerine çip taktırmadığı için 3 bin 600 lira para cezası uygulanacak ve çip taktırıp, kimliklendirme zorunluluğu olacak.

* Mikroçip ile aşı takibi yapılabildiği gibi kaybolan hayvanların sahibine kolayca ulaşmasını da sağlıyor. Örneğin evcil hayvanınız kaybolduğunda, bir kişi sokakta bulup bir veteriner kliniğine ya da yetkili bir yere başvurduğunda çip okuma cihazı sayesinde evcil hayvanın sahipli bir hayvan olup olmadığı ortaya çıkıyor.

* Mikroçip uygulaması evcil hayvanların sokağa terk edilmelerinin önüne geçtiği gibi bu uygulamayla Türkiye'deki evcil hayvanların sayısının da tespit edilmesi amaçlanıyor.

* Yasa gereği altı aylıktan büyük ve sahipli olmak koşuluyla bütün kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması gerekirken 2023'te altı ayını doldurmuş evcil hayvanlara cezai işlem uygulanmadan çipleri takılabilecek

* Enjektörle deri altına yerleştirilen pirinç tanesi büyüklüğünde, 12 milimetrelik bir çip kesinlikle bir GPRS değil. Yerini uydudan tespit etmek gibi bir durum yok.

* Kara, deniz, havayolu taşımacılığında hayvanlar, evcil hayvan pasaportu olmadan seyahat edemeyecek.

* 1 Ocak 2021'den bugüne kadar Türkiye'de 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 101 bin 557 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.