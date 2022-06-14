Çırağan Sarayı Giriş Ücreti - Çırağan Sarayı Girişi Ne Kadar, Ücretli Mi?

1834 yılında inşa edilen ve barok mimarisiyle dikkat çeken Çırağan Sarayı İstanbul'un diğer tarihi dokuları gibi oldukça değerlidir. Günümüzde pek çok önemli davete de ev sahipliği yapan saray otel olarak kullanılıyor. Osmanlı padişahlarının ve dönemin önemli insanlarına ev sahipliği yapan Çırağan Sarayı yılın her mevsimi birçok kişinin konaklama için tercih ettiği yerler arasındadır. Gösterişli ve lüks dizaynıyla da isminden söz ettiren Çırağan Sarayı'nda müzekart geçerli mi, giriş ücreti ödeniyor mu?

Çırağan Sarayı Giriş Ücreti, Çırağan Sarayı Girişi Ne Kadar?

Osmanlı'dan günümüze oldukça görkemli bir miras olarak kalan Çırağan Sarayı Beşiktaş'a bağlıdır. Boğaz manzaralı olarak inşa edilen saray başta çok konuşulan sütunları, altın yaldız süslemeleri ve lüks odalarıyla da kendinden sıkça söz ettiriyor. Özellikle de lüks ve konfor arayan yabancı turistlerin konaklama için tercih ettiği Çırağan Sarayı giriş ücreti bulunmuyor.

Genel olarak müze konumunda görülmediği ve aktif olarak otel olarak işletildiği için Çırağan Sarı'nda müzekart geçerli değildir. Konaklama, davet ya da restoran alanını kullanmak için tercih edebileceğiniz Çırağan Sarayı günümüzde boğaza karşı yemek yemek ya da popüler kişilerin organizasyonları için sıklıkla kullanılıyor.

Çırağan Sarayı Giriş Ücretli mi?

Büyüleyici mimarisi ve sunduğu lüks imkanlarıyla İstanbul'un gözde mekanları arasında karşımıza çıkan Çırağan Sarayı giriş ücreti bulunmuyor. Lakin konaklama için tercih edilmek istendiğinde gecelik fiyatları genellikle tercih edilen oda türlerine göre değişiyor.

Balayı başta olmak üzere genellikle seçkin misafirleri ağırlamak için kullanılan Çırağan Sarayı'nda günümüz konaklama ücretleri oldukça yüksek. Bünyesinde restoran, bar ve eğlence merkezlerini de barındıran Çırağan Sarayı aynı zamanda kahvaltı için de tercih edilebilecek lüks mekanlardandır.