Haberler Yaşam Haberleri Çırağan Sarayı Nerede? Çırağan Sarayı'na Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 17:44 Son Güncelleme: 13.6.2022 17:44

Çırağan Sarayı Nerede? Çırağan Sarayı'na Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Çırağan Sarayı Nerede? Çırağan Sarayı’na Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Görkemli yapıları ve tarih kokan duraklarıyla tüm dünyaya ismini duyuran İstanbul hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken şehirlerin başında geliyor. Bu şehre gelen ya da henüz gelme fırsatı yakalayamayan kişilerin aklında yer edinen önemli yapılardan biri de kuşkusuz Çırağan Sarayı’dır. Çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan ve göz kamaştıran mimarisiyle otel olarak kullanılan Çırağan Sarayı nerede, Çırağan Sarayı’na nasıl gidilir, nereye bağlı tüm detayları sizler için derledik.

Boğaz manzarasıyla eşsiz görüntülere şahitlik yapan Çırağan Sarayı aynı zamanda Barok mimari izleriyle de dikkatleri üzerine çeker. Osmanlı döneminden günümüze kadar cazibesi kaybetmeden getiren bu ünlü otel altın yaldızlı süslemeleri, seçkin odaları, eşsiz boğaz manzarasıyla pek çok kişinin konaklama amacıyla tercih ettiği noktalardan biridir. Birçok ünlü ismin mutlu anlarına da şahitlik eden İstanbul Çırağan Sarayı şehir turunda mutlaka görülmesi rotasyonlar arasında gösterilir.

İstanbul Çırağan Sarayı Nerede, Nereye Bağlı?

17. Yüzyıl'a dayanan köklü geçmişiyle dikkat çeken Çırağan Sarayı'nın bulunduğu alan o dönemlerde "Kazancıoğlu Bahçeleri" olarak tanınıyordu. Lale Devri'nde bu alanda daha görkemli bir çalışmaya imza atılıp ortaya Çırağan Sarayı çıkarılınca bugünkü şeklinin temelleri atılmış oldu.

İstanbul'u bilen, bilmeyen herkesin dilinde pelesenk olan İstanbul Çırağan Sarayı Avrupa Yakası'nın Beşiktaş ilçesine bağlıdır. Boğaz manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan bu özel yapı Beşiktaş'ın Yıldız Mahallesi'nde konumlanır. Sahil şeridinin hemen yanında inşa edilen Çırağan Sarayı aynı zamanda diğer gezi rotalarına yakınlığıyla da bilinir.

İstanbul'da Çırağan Sarayı'na Nasıl Gidilir?

İstanbul'da Çırağan Sarayı'na gitmek için birden fazla alternatif bulunur. Sadece özel organizasyonlar değil konaklama ve restoranı için de tercih edilebilen Çırağan Sarayı'na en basit ulaşım şeklini deniz taksiler oluşturuyor. Bunun dışında Kadıköy ya da Üsküdar üzerinden düzenlenen vapur seferleriyle de ulaşabilmek mümkün.

Beşiktaş'a 5 dakika gibi çok kısa bir mesafede konumlandığı için direkt toplu taşımayla da Çırağan Sarayı'na gidilebilir. Çırağan Sarayı'na otobüsle gitmek isteyenler 129T, 22, 28, 29C, 30M, 36L, 40B, 42T, DT1 numaralı otobüsleri kullanabiliyor. Dolmuşla ulaşım sağlamak istediğinizde D-61'i tercih ederken SRY-16 minibüsü de kullanılabilecek diğer alternatiflerdendir.

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Çırağan Sarayı Nerede? Çırağan Sarayı'na Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?
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