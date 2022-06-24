Çırak filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çırak filmi konusu ve yorumları

Çırak filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile aksiyon ve gerilim türündeki haberler arasında oldukça ilgi çekiyor. 2021 yapımı filmin yorumları oldukça iyi. Çırak filmi oyuncuları arasında dikkat çeken isimler var. Heyecan uyandıran yabancı yapım bu akşam 20.00'de Show TV'de olacak. Peki, Çırak filmi nerede çekildi? İşte detaylar…
ÇIRAK FİLMİ KONUSU
Anna ve Rembrandt, gizemli bir geçmişe sahip olan dünyanın en önde gelen suikastçılarından ikisidir. Yıllarca iki suikastçı yüksek profilli sözleşmeler için rekabet eder. Ancak Anna'nın akıl hocası olan Moody'nin öldürülmesi, işlerin karışmasına neden olur. Bunun üzerine iki rakip, Moody'nin katilini bulmak ve onun intikamını akmak için ittifak kurar.