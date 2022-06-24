Çırak filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çırak filmi konusu ve yorumları

ÇIRAK FİLMİ KONUSU

Anna ve Rembrandt, gizemli bir geçmişe sahip olan dünyanın en önde gelen suikastçılarından ikisidir. Yıllarca iki suikastçı yüksek profilli sözleşmeler için rekabet eder. Ancak Anna'nın akıl hocası olan Moody'nin öldürülmesi, işlerin karışmasına neden olur. Bunun üzerine iki rakip, Moody'nin katilini bulmak ve onun intikamını akmak için ittifak kurar.