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Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:08

Çırak filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çırak filmi konusu ve yorumları

Çırak filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çırak filmi konusu ve yorumları

Show TV’de bu akşam film gecesi. Çırak filmi oyuncuları ve konusu ile oldukça ilgi çeken bir yapım. Aksiyon türündeki filmler arasında tam not alıyor. Bu akşam 20.00’de yayında olacak filmin orijinal adı The Protege. 2021 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Çırak filmi konusu ile ilgi çekerken gerilimi tırmandırıyor. Peki, Çırak filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

Çırak filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile aksiyon ve gerilim türündeki haberler arasında oldukça ilgi çekiyor. 2021 yapımı filmin yorumları oldukça iyi. Çırak filmi oyuncuları arasında dikkat çeken isimler var. Heyecan uyandıran yabancı yapım bu akşam 20.00'de Show TV'de olacak. Peki, Çırak filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

ÇIRAK FİLMİ KONUSU

Anna ve Rembrandt, gizemli bir geçmişe sahip olan dünyanın en önde gelen suikastçılarından ikisidir. Yıllarca iki suikastçı yüksek profilli sözleşmeler için rekabet eder. Ancak Anna'nın akıl hocası olan Moody'nin öldürülmesi, işlerin karışmasına neden olur. Bunun üzerine iki rakip, Moody'nin katilini bulmak ve onun intikamını akmak için ittifak kurar.

ÇIRAK FİLMİ OYUNCULARI

Maggie Q

Samuel L. Jackson

Michael Keaton

David Rintoul

Patrick Malahide

Ray fearon

Ori Pfeffer

Robert Patrick

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Çırak filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çırak filmi konusu ve yorumları
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