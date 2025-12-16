Haberler Yaşam Haberleri Çirkinler çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 23:55 Son Güncelleme: 17.12.2025 00:10

Çirkinler çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü “Çirkinler”e yönelik Başakşehir’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Çirkinler çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü "Çirkinler"e yönelik operasyon gerçekleştirildi.

SİLAH VE MÜHİMMATLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 1 adet otomatik Uzi silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet farklı çaplarda fişek ve 10 gram kokain ele geçirildi.

7 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin, "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

7 Şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Çirkinler çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!
