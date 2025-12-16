Çirkinler çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü "Çirkinler"e yönelik operasyon gerçekleştirildi.
SİLAH VE MÜHİMMATLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 1 adet otomatik Uzi silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet farklı çaplarda fişek ve 10 gram kokain ele geçirildi.
7 Şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.