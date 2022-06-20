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Giriş Tarihi: 20.6.2022 21:58

Citroen Ami özellikleri nelerdir? Türkiye’de satışa çıkan Citroen Ami ne kadar, kaç TL?

Citroen Ami özellikleri nelerdir? Türkiye’de satışa çıkan Citroen Ami ne kadar, kaç TL?

Türkiye’de satışa çıkan Citroen Ami satışa çıktıktan sonra merak konusu oldu. Citroen’in elektrikli aracının dakikalar içinde tükenmesinin ardından Citroen Ami özellikleri nelerdir, fiyatı ne kadar ve kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Haziran ayı ile birlikte Türkiye’de bireysel satışa resmi olarak açılan Citroen Ami, kısa sürede ilgi gördü. Peki Citroen Ami özellikleri nelerdir? Türkiye’de satışa çıkan Citroen Ami ne kadar, kaç TL?

Citroen Ami özellikleri ve fiyatı ile araba tutkunları tarafından araştırılıyor. Türkiye lansmanı düzenlenen Citroen Ami, 2022'nin Haziran ayı ile birlikte Türkiye listelerine resmi olarak giriş yaptı. Peki Citroen Ami özellikleri nelerdir? Türkiye'de satışa çıkan Citroen Ami ne kadar, kaç TL?

TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKAN CİTROEN AMİ NE KADAR, KAÇ TL?

Citroen'in yeni şehir içi mobilite çözümü Ami, Türkiye yollarına 219 bin TL'lik fiyat etiketi ile çıktı.

Citroen Ami, 25 dakikada tükendi!

İlk etapta satışa çıkan 50 Citroen Ami, 25 dakika içerisinde tükendi.

CİTROEN AMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ami, saatte 45 km'ye kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü içeren bir deneyim sunuyor.

Elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.

Sadece 3 saat içinde %100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

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Citroen Ami özellikleri nelerdir? Türkiye’de satışa çıkan Citroen Ami ne kadar, kaç TL?
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