Haberler Yaşam Haberleri Cizre-İdil yolunda feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araç hurdaya döndü: 1 ölü
Giriş Tarihi: 22.04.2026 11:48

Cizre-İdil yolunda feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araç hurdaya döndü: 1 ölü

Şırnak’ta yürekleri dağlayan kaza! Cizre-İdil kara yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa Duran, aracıyla metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz sürücü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA
Cizre-İdil yolunda feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araç hurdaya döndü: 1 ölü
  • ABONE OL

Kaza, dün akşam saatlerinde Cizre-İdil kara yolu Kuştepe mevkisinde meydana geldi. Mustafa Duran'ın kontrolünü yitirdiği 33 TS 215 plakalı hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Duran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mustafa Duran, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Duran'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cizre-İdil yolunda feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araç hurdaya döndü: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA