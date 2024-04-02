Haberler Yaşam Haberleri Cizre’de 10 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları
Giriş Tarihi: 2.4.2024 15:45 Son Güncelleme: 2.4.2024 15:50

Cizre’de 10 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları

Şırnak’ın Cizre İlçesinde 10 gün önce kaybolan ve en son Dicle nehri kenarında görülen 16 yaşındaki Muhammed Bavli için Dicle Nehrinde arama çalışmaları başlatıldı.

ABİDİN YEL
Cizre’de 10 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 22 Mart'tan bu yana kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Muhammed Bavli'yi arama çalışması başlatıldı. 10 gün önce Konak Mahallesindeki evinden çıkan ve sonrasında kendisinden haber alınamayan 16 Yaşındaki Muhammed Bavli'yi bulmak için ailesinin kendi imkanları ile yapmış olduğu arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik güçlerine bildirildi.

Olayın bildirilmesi ile birlikte harekete geçen Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri,yapmış oldukları arama çalışmalarında 16 yaşındaki gencin en son Dicle nehri kenarında görüldüğünü tespit etti.Yapılan tespit sonra Cizre Belediyesi Su altı Arama ve Kurtarma ekibi kayıp genci bulmak için Dicle Nehrinde arama çalışması başlattı.İki günden bu yana yapılan arama çalışmalarında kayıp gencin izine henüz rastlanmazken, gözü yaşlı Bavli ailesi ise çocuklarının bulunmasını bekliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cizre’de 10 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA