14 gün önce Dicle Nehrinde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

22 Mart'ta Konak Mahallesindeki evinden çıkan ve ailesinin tüm aramalarına rağmen izine rastlanamayan 16 Yaşındaki Muhammed Bavli'nin cesedi Suriye sınırındaki Kavaközü Sınır Karakolu civarında bulundu.

Konak Mahallesindeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Muhammed Bavli'yi bulmak için Cizre Belediyesi, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekipleri kayıp genci bulmak için hummalı bir çalışma başlatmıştı.

Diyarbakır AFAD 1 bot, 1 arama kurtarma aracı ve 5 dalgıç. Cizre Belediyesi 1 bot, 1 itfaiye öncü aracı ve 5 dalgıç. Şırnak AFAD 2 arama kurtarma aracı ve 7 arama kurtarma personeli. Şırnak İl Emniyet İnsansız hava aracı 1 adet termal kameralı dron ve 4 Emniyet personeli ile birlikte; suriye sınır hattı boyunca yapmış oldukları arama kurtarma çalışmalarında kayıp gencin cansız bedeni Silopi güzergahı üzeri Kavaközü Sınır karakolu civarında bulundu.