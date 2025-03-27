Haberler Yaşam Haberleri Cizre’de 6 çocuk annesi eşini öldüren katil koca tutuklandı
Giriş Tarihi: 27.3.2025 12:39 Son Güncelleme: 27.3.2025 12:50

Cizre’de 6 çocuk annesi eşini öldüren katil koca tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 6 çocuk annesi eşini silahla öldüren görgü tanığını da öldürmeye çalışan katil zanlı koca Jandarma tarafından yakalandı. Katil koca sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABİDİN YEL
Cizre’de 6 çocuk annesi eşini öldüren katil koca tutuklandı

Cizre'ye bağlı Güçlü Köyü Kolgezer Mezrasında 24 Mart 2025 tarihinde yaşanan olayda eski köy Muhtarı Abdulkerim Ergül (65), bilinmeyen bir sebepten dolayı 6 çocuk annesi 49 yaşındaki eşi Nasibe Ergül'ü öldürdü. Görgü tanığı köy bakkalı M.Ş.D'yi de öldürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı. Jandarmadan kaçamadı, Cizre-İdil arasındaki arazide yakalandı. Yaşanan olaydan sonra Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen Jandarma ekipleri, katil zanlısı eski köy muhtarı Abdulkerim Ergül'ü Cizre'ye bağlı Kaya köyü ile İdil'e bağlı Özbek Köyü arasındaki arazide saklanırken yakaladı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Abdulkerim Ergül, karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlatmış olduğu soruşturma titizlikle devam ediyor.

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Cizre’de 6 çocuk annesi eşini öldüren katil koca tutuklandı
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