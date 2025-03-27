Cizre’de 6 çocuk annesi eşini öldüren katil koca tutuklandı

Cizre'ye bağlı Güçlü Köyü Kolgezer Mezrasında 24 Mart 2025 tarihinde yaşanan olayda eski köy Muhtarı Abdulkerim Ergül (65), bilinmeyen bir sebepten dolayı 6 çocuk annesi 49 yaşındaki eşi Nasibe Ergül'ü öldürdü. Görgü tanığı köy bakkalı M.Ş.D'yi de öldürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı. Jandarmadan kaçamadı, Cizre-İdil arasındaki arazide yakalandı. Yaşanan olaydan sonra Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen Jandarma ekipleri, katil zanlısı eski köy muhtarı Abdulkerim Ergül'ü Cizre'ye bağlı Kaya köyü ile İdil'e bağlı Özbek Köyü arasındaki arazide saklanırken yakaladı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Abdulkerim Ergül, karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlatmış olduğu soruşturma titizlikle devam ediyor.