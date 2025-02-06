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Giriş Tarihi: 6.2.2025 17:02 Son Güncelleme: 6.2.2025 17:12

Şırnak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan akaryakıt kamyonu elektrik direğine çarptı!

Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde rampa aşağı inen ve freni boşalan akaryakıt kamyonu, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ABİDİN YEL
Şırnak’ta faciadan dönüldü! Freni boşalan akaryakıt kamyonu elektrik direğine çarptı!

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları mevkii Bozalan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye Şırnak istikametinden Cizre'ye gitmekte olan Kenan Ergin yönetimindeki akaryakıt tankeri Cizre girişinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan Kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon karşı şeride geçip yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Kenan Ergin yaralandı. Çevredeki ev ve iş yeri sahipleri büyük bir korku yaşadı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada akaryakıt kamyonunun boş olması büyük bir faciayı da engelledi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ambulans ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Şırnak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan akaryakıt kamyonu elektrik direğine çarptı!
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