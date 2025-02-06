Şırnak’ta faciadan dönüldü! Freni boşalan akaryakıt kamyonu elektrik direğine çarptı!

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları mevkii Bozalan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye Şırnak istikametinden Cizre'ye gitmekte olan Kenan Ergin yönetimindeki akaryakıt tankeri Cizre girişinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan Kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon karşı şeride geçip yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Kenan Ergin yaralandı. Çevredeki ev ve iş yeri sahipleri büyük bir korku yaşadı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada akaryakıt kamyonunun boş olması büyük bir faciayı da engelledi.