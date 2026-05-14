Cizre’de freni boşalan TIR şarampole devrilip yandı: Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları mevkiindeki rampada meydana geldi. Şırnak istikametinden Cizre yönüne seyir halinde olan Aslan Cevher idaresindeki toz kömür yüklü TIR, rampadan aşağı indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, büyük bir gürültüyle şarampole devrildi. Devrilmenin şiddetiyle tırın kupa kısmında kısa sürede yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen diğer sürücüler, araç içerisinde sıkışan sürücü Aslan Cevher'i kurtarmak için zamanla yarıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabasına rağmen, alevlerin tüm aracı sarması nedeniyle talihsiz sürücü araçtan çıkarılamadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemede, sürücü Aslan Cevher'in araç içerisinde feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cevher'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, devrilen tırın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.