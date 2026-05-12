Cizre’de yol çalışmasındaki işçiye otomobil çarptı: 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Cizre ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki araç muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol yapım çalışmasında görev yapan işçiye çarptı. İşçi, çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.