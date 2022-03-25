Cizre’den Ankara’ya araba almaya gitti dolandırıcılar tarafından öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde muhasebecilikle yapan iki çocuk babası Hüseyin Angı, internet üzerinden beğendiği aracı almak için gittiği Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından cebindeki 40 bin TL gasp edildikten sonra silahla öldürüldü. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hüseyin Angı, Cizre'de yaklaşık beş bin kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları arasında asri mezarlığında toprağa verildi.

HASTA OĞLUNU TEDAVİYE GÖTÜRMEK İÇİN ARAÇ ALMAK İSTEDİ

Şırnak'ın Cizre İlçesinde ikamet eden iki çocuk babası Hüseyin Angı, hasta olan çocuğunu Diyarbakır'a tedaviye götürmek için internetten beğenip 2 bin lira kaporasını ödediği aracı almak için uçakla Ankara'ya gitti. İddialara göre, Ankara'da havalimanından kimliği belirsiz kişiler tarafından alınan Angı'dan haber alamayan ailesi polise başvurup Hüseyin Angı'dan haber alamadıklarını söyledikten sonra Cizre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

ACI HABER GECE GELDİ, ANGI AİLESİ YIKILDI

Ankara'da tanıdıkları vasıtası ile oğullarını bulmaya çalışan Angı ailesine acı haber gece saatlerinde geldi. Ölüm haberi hem Angı ailesini hem de Cizre halkına büyük bir üzüntü yaşattı.

CENAZESİNİ BEŞ BİN KİŞİ UĞURLADI





Hüseyin Angı, Cizre'de Nuh Nebi Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Angı'nın kardeşleri ve yakınları olaya büyük bir tepki gösterdi. Ağabeyinin dolandırıcı çetesi tarafından öldürüldüğünü iddia eden Ahmet Angı, "Sabah erken saatlerde ağabeyimi havalimanından ben uğurladım Ankara'ya. İnternetten daha önce beğendiği ve aracı almak için iki bin TL ödemişti. Üzerinde de 40 bin TL nakit para vardı. Ankara'ya indikten sonra bir diğer ağabeyim Sait ile görüntülü olarak konuştu ve Ankara'ya vardığını söyledi. Ankara'da havalimanında görüştüğü adamlar tarafından alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Haber alamayınca savcılığa ve emniyete başvurup kayıp başvurusunda bulunduk. Saat 21.00'a kadar aracı satan kişiyle görüşüyorduk. Saat 22.00 civarında da ağabeyim ölüm haberi ulaştı. Ağabeyim çocuğunu tedaviye götürüp getirmek için bu aracı almaya gitti. Ancak araç yerine cenazesi geldi. Fail ve faillerin biran önce yakalanıp adalet önünde hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz" dedi.