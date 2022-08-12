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Giriş Tarihi: 12.8.2022 12:18 Son Güncelleme: 12.8.2022 12:54

Cizre’ye ilk defa 'kadın kaymakam' atandı

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Cizre Kaymakamı makamına Besni Kaymakamı Nazlı Demir atandı.

ABİDİN YEL
Cizre’ye ilk defa ’kadın kaymakam’ atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kayseri'nin Develi İlçe Kaymakamlığına atanan Mehmet Tunç'un yerine Adıyaman'ın Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir atandı.

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan kararnamede Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç,Kayseri'nin Develi ilçe Kaymakamlığına atanırken,Adıyaman'ın Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir'de Cizre Kaymakamlığı görevine atandı.

Cizre'nin ilk kadın kaymakamı olarak göreve başlayacak olan Kaymakam Nazlı Demir,"11 Ağustos 1986 tarihinde Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sarıkaya'da tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 99. Dönem Kırıkkale Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı."
Demir,2014 -2016 Tokat / Sulusaray,2016 -2018 Kayseri / Felahiye,2018-2020 Diyarbakır / Çermik,27.07.2020 - 16.09.2020 Uşak / Eşme ve 16.09.2020 tarihinden itibaren Adıyaman Besni Kaymamı olarak görev yaparken 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığına atandı.

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Cizre’ye ilk defa 'kadın kaymakam' atandı
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