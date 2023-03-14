CMD Çalıştır Kısayolu – Windows Yönetici Olarak Çalıştır Kısayol Tuşları

CMD çalıştır kısayolu komut istemi olarak açıklanabilir. CMD çalıştır komutu açarken farklı yöntemleri denemek mümkün olabilir. Kullanıcı için kolaylık olarak kısayollar her zaman daha işlevseldir. Windows yönetici olarak çalıştır kısayolu kullanmak birçok uygulamaya en kısa sürede ulaşmayı hedefler. Bu nedenle de Windows yönetici olarak çalıştır kısayol tuşları hakkında tüm merak edilen detayları haberimizin devamında paylaştık.

CMD Çalıştır Kısayolu

Windows işletim sisteminde birçok işlemi kısayollar üzerinden yapabilmek mümkündür. Bu işlemler içerisinde CMD çalıştır kısayolu da oldukça fazla kullanılan kısayollar arasında yer alır. Windows işletim sisteminde cmd olarak komut istemini çalıştırmak için birtakım kısayollardan yararlanılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Windows+R tuşuna basarak çalıştır kısmını açmak

Arama kısmına girerek çalıştır kısmını açmak

Gibi alternatifleri kullanmak mümkündür. Çalıştır kısmını açtıktan sonra da birçok farklı kısayolu kullanarak bilgisayarı daha hızlı ve etkin kullanmak mümkündür. Çalıştır da bir kısayoldur. Bu kısayolun da kendi içinde çeşitli kısayolları vardır. Bu kısa yollar kullanıcıya hem zaman kazandırır hem de seri çalışma imkanı sunar.