Çoban çiftin evlat gururu

Aksaray Valisi Murat Duru, Sultanhanı ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Cuma Köse ve Safiye Köse çiftini ziyaret etti. Köse ailesinin hikâyesi Vali Duru'yu duygulandırdı. 47 yıldır çobanlık ve hayvancılık yapan Köse çifti, tüm imkânsızlıklara ve zorluklara rağmen 4 çocuklarını okutup, 2'sini hâkim, 1'ini hemşire, 1'ini de avukat yapmayı başardı. Vali Duru, "Siz ne güzel insanlarsınız. Anadolu'nun bu bereketli topraklarında Peygamber mesleği çobanlık yaparak dört evladınızı okuttunuz, büyüttünüz. Allah ayağınıza taş, gönlünüze hüzün değdirmesin. Çocuklarınızın da sizlerin de bahtı açık olsun" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİMİZDİ'

Cuma Köse, duygularını şu sözlerle anlattı: "47 senedir çobanlık yaparım. İmkânlarımız kısıtlıydı ama çocuklarımızın okumasını çok istedik. Çok şükür Rabbimin izniyle emeklerimizin karşılığını aldık. Allah'ımın, devletimizin, büyüklerimin sayesine çobanlık, hayvancılık yaparak 4 tane çocuk okuttum. Allah devletimize zeval vermesin. Allah çocuklarımızı vatana, millete en iyi şekilde hizmet eden kullarından eylesin" dedi. Kendisinin okuma-yazma bilmediğini belirten Safiye Köse ise özellikle kız çocuklarının eğitim almasının en büyük hayali olduğunu söyledi. Köse, "Çocuklarımın eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayıp, meslek sahibi olmaları bizim için en büyük gurur kaynağı. Okudular ve şimdi bu vatana ve millete hizmet ediyorlar" diye konuştu.