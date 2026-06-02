Çoban cinayetinde flaş gelişme: Firari zanlı yakalandı
Giriş Tarihi: 2.06.2026 16:43

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Afganistan uyruklu bir çobanın öldürülmesine ilişkin aranan İran uyruklu zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı köyü yaylasında Afganistan uyruklu çobanın hayatını kaybettiği olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği belirlenen İran uyruklu zanlı, Eleşkirt ilçesindeki Aydıntepe Jandarma Kontrol Noktası'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin yapılması için jandarma karakoluna götürüldü. Olayda, Dilekyazı köyü yaylasında Afganistan ve İran uyruklu iki çoban arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, İran uyruklu şüphelinin önce keserle saldırdığı, ardından silahla ateş ederek Afganistan uyruklu çobanın ölümüne neden olduğu iddia edilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

