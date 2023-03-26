Çocuğa saldıran tasmasız köpeğin sahibine 6 ay hapis talebi

İzmır'de, okul çıkışı annesiyle birlikte evine doğru yürüyen 5 yaşındaki Rabia Zazaoğlu'na saldıran tasmasız köpeğin sahibi Sait T. (34) hakkında 6 aya kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Olay, 1 Ekim 2021'de Buca ilçesinde meydana geldi. Dilek Zazaoğlu (34) ve kızı Rabia, evlerine doğru giderken bir köpeğin saldırısına uğradı.Zazaoğlu, kızı Rabia'yı boş arsaya doğru fırlatarak köpekten kurtardı. Sahibi Sait T. da köpeği olay yerinden hızlıca uzaklaştırdı. Dilek Zazaoğlu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli Sait T.'nin 'hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma' suçunu işlediği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Sait T.'nin 6 aya kadar hapsi istendi. Sait T., İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.