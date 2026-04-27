Haberler Yaşam Haberleri Çocuğun attığı yumrukla yaşlı adam kanlar içinde kaldı!
Giriş Tarihi: 27.04.2026 17:48

Eskişehir'de 14 yaşındaki kişi ile 70 yaşındaki adam arasında arbede yaşandı. Çocuğun attığı yumrukla yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan çocuk polis merkezine götürüldü.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden birbirini tanıyan 14 yaşındaki F.B.A. ile 70 yaşındaki C.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple arbede yaşandı.

Genç şahıs iddiaya göre yaşlı şahsa yumruk attı. Yumrukla beraber yere yığılan yaşlı adamın burnu kanamaya başladı. Caddede bulunan polis ekiplerince olaya müdahale edildi. Olay yerindeki vatandaşlar tarafından yaralı yaşlı adam için sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam tedavi için Yunus Emre Devlet hastanesine kaldırıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 14 yaşındaki çocuk, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA