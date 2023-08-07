Çocuğunu döven anneden kan donduran sözler: Öldürsem bile hakkım!





SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDET İDDİASI

Yaşanan olayı cep telefonuna kaydeden komşu Ömer Şentürk ise , "Videoyu sosyal medyada paylaşan benim. İki yıldır devam ediyor bu olay. Konu ile alakalı yetkili mercilere bulunduk. Olayın bu şekilde olması bizleri de üzdü, küçücük bir çocuk. Vicdanen rahatsız olduğumuz için böyle bir yola başvurduk. İki yıldır bu sesleri duyuyoruz, annesi çocuklara şiddet uyguluyor. Bugün ise gelen seslerden sözlü ve fiziki bir şiddetin yine olabileceğini düşündük ve telefonu açarak yaşananları kaydettik" dedi.