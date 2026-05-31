Haberler Yaşam Haberleri Çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü
Giriş Tarihi: 31.05.2026 02:00

Çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü

Elazığ'da bulunan bir sitenin 5'inci katında meydana gelen olayda Murat Ç., 4 yaşındaki çocuğu evdeyken tartıştığı eşi Derya Ç.'yi silahla vurarak öldürdü. Murat Ç., ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü
  • ABONE OL

Olay, Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Ç., yurt dışı görevinden izne döndüğü memleketi Elazığ'da, geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., 4 yaşındaki çocuğu evdeyken eşine tabancayla peş peşe ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eşini öldüren Murat Ç., polis ekipleri tarafından bina içerisinde gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Derya Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

#ELAZIĞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA