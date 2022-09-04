Çocuk Beden Ölçü Tablosu - Yaşa, Kiloya, Boya Göre Çocuklarda Kaç Yaş Kaç Beden?

Gündelik yaşantımızda en çok kıyafet alışverişi yapar, farklı tür ve renkte kıyafetler alırız. Giysi alışverişinde en önemli faktör bu durumda beden tablosudur. Bedenin yapısına uygun kıyafetler almak hem sağlık açısından hem de estetik durması noktasında önemlidir. Küçük yaştan yetişkin yaşlara göre her tür kıyafet vardır. Farklı renk ve türde, yaş ve cinsiyete bağlı kıyafetler bulunur. Kıyafet seçiminde, kişinin bedeni hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Çocuklara kıyafet seçerken de bu durum esas alınır. Çocuklara özel farklı renk ve çeşitlilikte kıyafetler vardır. Bu kıyafetleri seçerken özellikle yaşa, boya ve kiloya bakılarak hareket edilmelidir. Kıyafet seçerken çocuk beden ölçü tablosu dikkate alınmalıdır.

Çocuk Beden Ölçü Tablosu

Kendi çocuğuna veya bir başkasının çocuğuna hediye almak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli şey beden ölçüsüdür. Beden ölçülerine göre farklı kıyafetler dikkat çeker. Sürekli gelişen ve büyüyen çocuklar için yeni kıyafet alma durumu da bu durumda büyük önem arz eder. Çocuğun rahat etmesini sağlayacak ve hareket özgürlüğünü kısıtlamayacak kıyafetler seçmek sağlıkları açısından da önemlidir. Çocuğun vücut uzunluğuna bağlı olarak kıyafet seçimi yapmak mümkündür. Beden uzunluğu 56 cm olan bir çocuk için 0-3 aylık kıyafet seçmek doğru olacaktır. Vücut uzunluğu 62/68 olan 3-6 ay, 74/80 olan 6-12 ay, 86/92 olan 1-2 yaş, 98/104 olan 3-4 yaş, 110/116 olan 5-6 yaş, 122/128 olan 7-8 yaş, 134/140 olan ise 9-10 yaş kıyafetler bulmak gerekir.

Çocuklarda Kaç Yaş Kaç Beden?

Kıyafet seçiminde ilk dikkat çeken etmenlerden birisi beden ölçüsüdür. Yaş, boy ve kiloya bağlı olarak kıyafetin beden ölçülerinde farklılıklar gözlemlenebilir. Bu durumda kıyafet seçiminde beden ölçülerine göre alışveriş yapmak önerilir. Çocuklara kıyafet seçiminde yaşa göre beden ölçülerini esas almak önem arz eder. 1-2 yaş arası kız çocuklarında vücut ölçüleri, boy 80-92, göğüs 51-54, bel 50-51 şeklindedir. 2-3 yaş kız çocuklarında boy 92-98, göğüs 54-55, bel 51-52 ve basen 55-57'dir. Erkek çocuklarında ise, 1-2 yaş için 80 ile 92 boy, göğüs, 51-54 ve bel yine 50-51'dir. 8 yaşındaki bir çocuk için vücut ölçülerinde boy 128, göğüs 67, bel 61,5 ve basen 73,5 şeklindedir.