Çocuk beslenmesinde pestisit tehlikesi

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocukların en önemli gelişim dönemlerinden olan 1-2 yaş sırasında minikleri abur cuburdan ve kimyasal kalıntılardan uzak tutmayı hedefleyen önemli bir işbirliğine imza attı. 3 işkadınının, 'kendi çocukları için sağlıklı ürün üretme' hayalinden doğan bir girişimle ortaklığa giden AÇEV, organik ürünlerin satışından elde edilen gelirin bir kısmına sahip olacak ve bu gelir eğitim ve beslenme farkındalığını artıracak projelere harcanacak. Diyarbakır'da projenin tanıtım etkinliğine konuşan Beslenme Uzmanı Yasemin Güzel, çocukların pestisit ve kimyasallara karşı yetişkinlerden çok daha hassas olduğunu hatırlatarak, "Yalnızca 5 gün boyunca tamamen organik besinlerle beslenen çocukların idrar örnekleri incelendiğinde, vücutlarındaki pestisit kalıntılarında yüzde 80'e yakın azalma olduğu görüldü" ifadeleriyle organik beslenmenin önemine dikkati çekti.AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise "Sağlıklı beslenmek her çocuğun hakkı diyerek çıktığımız bu yolda her yıl 10-15 bin aileye ulaşıyoruz. Depremzede vatandaşlarımıza eğitimler veriyor, çocuklarımıza beslenme desteği sağlıyoruz" dedi. Başyurt, "Pestisit yükü azaldığında, çocukların büyüme ve hormon dengesi daha sağlıklı ilerler, beyin ve sinir sistemi gelişimi desteklenir. Bu da öğrenme, dikkat ve hafıza gibi bilişsel becerilerin güçlenmesine katkı sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemi daha güçlü hale gelir, alerji ve solunum yolu hastalıklarına yakalanma riski azalır. Kısacası, pestisitlerin vücuttan uzak tutulması çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini olumlu yönde etkileyen koruyucu bir adımdır" şeklinde konuştu.