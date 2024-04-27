Çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız başlık parası altında 100 bin TL’ye satılmış... Aile üyeleri canlı yayında gözaltına alındı

Programa Şanlıurfa'dan gelerek katılan Songül İpkin, kızı B.İ'nin kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Programa anne Songül İpkin'in yanı sıra evliliğe aracı olan Ali Öztürk ile Cuma'nın Ali'de katıldı. Amca Ali, Songül ve eşinin kızları B.İ'yi 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını söyledi.
ANNE ARTIK YAKAMI BIRAK
Programı kaçtığı idida edilen Cuma ile birlikte video çekerek gönderin B.İ ise, annesine seslenerek; "Beni amcamın oğluna zorla vereceklerdi. Ailem bana şiddet uyguluyorlardı. Annem ablama ve yengeme de aynı hareketi yaptı. Yeter anne yakamı bırak. 3 yıldır küçük yaşımda okul okumam gerekirken ben işyerlerinde çalıştım. Küpe dedin gönderdiler, 100 bin lira başlık parası dedin onu da gönderdiler. Daha siz neyin peşindesiniz. Bırakın yakamı artık" dedi.
100 BİN LİRAYA SATILMA BELGESİ VE VİDEOSU YAYINLANDI
B.İ'nin ailesini kendisini sattığı iddiasını anne Songül İpkin her defasında reddetti. Kızının yalan söylediğini belirten Songül İpkin'e Esra Erol, baba Ahmet İpkin'in imzasının olduğu belgeyi ve 100 bin liralık banka dekontunu yayınlayarak cevap verdi. Esra Erol bir bayşka belge olan 100 bin liralık anlaşmanın görüntülerini de yayınladı. Başlık parasının resmi kanıtları ve görüntüsü çocuk gelin skandalını gün yüzüne çıkardı.
"ELİMİ ÖPSÜNLER BARIŞALIM"
Berfin'in babası Ahmet İpkin'in bir kağıda, "Ben Ahmet İpkin kızım Berfin İpkin 2010 doğumludur. Severek birisine kaçmıştır. Ben davacı değilim. Kızıma karşı ve severek kaçtığı Cuma Gezer ile ailesine hiçbir şekilde düşmanlığım yoktur. İsterlerse buyursunlar gelsinler, elimi öpüp barışabilirler" yazarak imza attığı ortaya çıktı.
AİLE ÜYELERİ CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI
Esra Erol'da programı ihbar kabul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri stüdyoya geldi. Polisler B.İ.'nin annesi Songül, satılması için anlaşmaya aracılık eden Ali Öztürk, Cuma'nın amcası Turgut'u canlı yayında gözaltına aldı. Skandala ortak olan şüpheliler hakkında soruşturma açıldı.