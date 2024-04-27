Çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız başlık parası altında 100 bin TL’ye satılmış... Aile üyeleri canlı yayında gözaltına alındı

"ELİMİ ÖPSÜNLER BARIŞALIM"

Berfin'in babası Ahmet İpkin'in bir kağıda, "Ben Ahmet İpkin kızım Berfin İpkin 2010 doğumludur. Severek birisine kaçmıştır. Ben davacı değilim. Kızıma karşı ve severek kaçtığı Cuma Gezer ile ailesine hiçbir şekilde düşmanlığım yoktur. İsterlerse buyursunlar gelsinler, elimi öpüp barışabilirler" yazarak imza attığı ortaya çıktı.

AİLE ÜYELERİ CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Esra Erol'da programı ihbar kabul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri stüdyoya geldi. Polisler B.İ.'nin annesi Songül, satılması için anlaşmaya aracılık eden Ali Öztürk, Cuma'nın amcası Turgut'u canlı yayında gözaltına aldı. Skandala ortak olan şüpheliler hakkında soruşturma açıldı.