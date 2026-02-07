Çocuk istismarı soruşturmasında 51 tutuklama

İstanbul'da çocuklara yönelik çevrim içi istismar içeriklerini temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 51 şüpheli tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocuklara yönelik çevrim içi istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 51 şüpheli tutuklandı.