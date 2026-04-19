Konya'da yaşayan Avukat Şeyma Biçer Yıldırım'ın (30) hayatı, 7 ay önce eğitim için gittiği bir Sevgi Evi'nde değişti. Konya'da çocukların 'Ferda Annesi' olarak bilinen Ferda Okur ve Av. Ruhsar Tanrıkulu'nun desteği ile 18 kişilik ekip, Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği'ni kurdu.

Çocukları kardeşi gibi gördüğünü belirten Yıldırım, "Yola çıkarken, 0-18 yaş bütün devlet korumasındaki çocuklar için çalışalım istedik. Çocuk kalbinin attığı her yerde sevgiyle olalım düşüncesiyle hareket ettik. Ne kadar hayata dokunabilirsek o kadar mutlu oluruz dedik. Sosyal Hizmetler'e bağlı hiçbir kurum veya kuruluşu ayırt etmeden gönüllü olarak çalışıyoruz. Kent merkezi veya ilçede olması biçim için fark etmiyor. 18 yaşına kadar elimiz çocuklarımızın üzerinde. Onlarla dertleşiyoruz, sohbetler ediyoruz. Alanında uzman kişiler tarafından eğitimler aldırıyoruz. Burada bizim yaptığımız, devletimize gönüllü olarak dışardan destek olmak" dedi.