Çocuk nüfusu 55 yılda yarıya indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 21 milyon 375 bin 930 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 24.8'ini teşkil etti. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2025 sonu itibarıyla Türkiye nüfusu, 86 milyon 92 bin 168 kişiyken bunun 21 milyon 375 bin 930'unu çocukların oluşturduğu belirlendi. Çocuk nüfusun yüzde 51.3'ünü erkekler, yüzde 48.7'sini kızlar oluşturdu. 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970'te toplam nüfusun yüzde 48.5'ini oluştururken bu oran 1990'da yüzde 41.8 ve 2025'te yüzde 24.8 oldu. En yüksek çocuk oranına sahip il yüzde 43.3 ile Şanlıurfa, en düşük il ise yüzde 15.9 ile Tunceli oldu.

BEBEKLER ALPARSLAN OLDU

Çocuk nüfus oranının 2030'da yüzde 22.1, 2040'ta yüzde 17.9, 2060'ta yüzde 16.9, 2080'de yüzde 15.2 ve 2100'de yüzde 14.5 olacağı öngörüldü. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke incelendiğinde, 2025'te çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 17.6 olarak kayıtlara geçti. AB üyeleri arasında en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler, sırasıyla yüzde 22.7 ile İrlanda, yüzde 20.4'er ile Fransa ve İsveç olarak kaydedildi. Geçen yıl doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Göktuğ ve Metehan, en popüler kız bebek isimleri ise Alya, Defne ve Gökçe oldu.