Çocuk oyunları festivaline büyük ilgi

Çocukların yarıyıl tatilini sanatla birleştirerek dolu dolu etkinlikler hazırlayan Yenişehir Belediyesinin ikincisini bu yıl düzenlediği "2.Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali" Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde başladı. 3 Şubat'a kadar devam edecek olan "2.Yenişehir Çocuk Oyun Festivali"nde toplamda 7 tiyatro oyunu ve Şubadap Çocuk Konseri minik seyircisiyle ücretsiz olarak buluşacak. Salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar eğlenceli çocuk oyunlarıyla keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Festival kapsamında 30 Ocak Salı günü Yenişehir Şehir Tiyatrosu, "Kediler Ülkesi" oyununu 13.00 ve 15.00'te çocuklarla buluşturacak. 31 Ocak Çarşamba günü Yenişehir Şehir Tiyatrosu'nun eğitici ve eğlenceli interaktif oyunu "Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlar Arıyor-3" 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek. 1 Şubat Perşembe günü "Pinokyo" oyunu, 2 Şubat Cuma günü ise "Alice Harikalar Diyarında" oyunu 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek. Festivalin kapanışı ise 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te Şubadap Çocuk'un "Çocuk Şarkıları Konseri" ile yapılacak.