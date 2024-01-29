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Giriş Tarihi: 29.1.2024 16:13 Son Güncelleme: 29.1.2024 16:34

Çocuk oyunları festivaline büyük ilgi

Mersin’de yarıyıl tatilindeki çocuklara karne hediyesi 2.Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali gerçekleştirildi. Hafta sonu Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan festivale çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ilk üç gününde “Yaramazlar Sirki”, “Sevimli Kahramanlar Hayal Adası’nda” ve “Uzaylı Misafir” tiyatro oyunları çocuklar için sahnelendi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çocuk oyunları festivaline büyük ilgi

Çocukların yarıyıl tatilini sanatla birleştirerek dolu dolu etkinlikler hazırlayan Yenişehir Belediyesinin ikincisini bu yıl düzenlediği "2.Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali" Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde başladı. 3 Şubat'a kadar devam edecek olan "2.Yenişehir Çocuk Oyun Festivali"nde toplamda 7 tiyatro oyunu ve Şubadap Çocuk Konseri minik seyircisiyle ücretsiz olarak buluşacak. Salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar eğlenceli çocuk oyunlarıyla keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Festival kapsamında 30 Ocak Salı günü Yenişehir Şehir Tiyatrosu, "Kediler Ülkesi" oyununu 13.00 ve 15.00'te çocuklarla buluşturacak. 31 Ocak Çarşamba günü Yenişehir Şehir Tiyatrosu'nun eğitici ve eğlenceli interaktif oyunu "Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlar Arıyor-3" 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek. 1 Şubat Perşembe günü "Pinokyo" oyunu, 2 Şubat Cuma günü ise "Alice Harikalar Diyarında" oyunu 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek. Festivalin kapanışı ise 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te Şubadap Çocuk'un "Çocuk Şarkıları Konseri" ile yapılacak.

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Çocuk oyunları festivaline büyük ilgi
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