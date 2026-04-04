Çocuk parkında dehşeti yaşattı

Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B. (30), önceki gün akşam saatlerinde elinde bıçakla İzmir'in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parka geldi. Saldırganın rastgele savurduğu bıçak, oyun oynayan Samet E.'nin boğazına isabet etti. Küçük Samet kanlar içinde bağırırken çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Samet, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla suç aleti bıçakla kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Şüpheli A.B.'nin aynı gün başka bir kız çocuğuna da saldırı girişiminde bulunduğu ancak kız çocuğunun kaçarak zanlının elinden kurtulduğu öğrenildi.

CEZAEVİNDE ÇÜRÜSÜNLER

SABAH'a konuşan acılı anne Ceylan Eken, olay günü 9 yaşındaki oğlu Berat'ın okuldan geldiğini belirterek, "Berat, 'Anne derslerimi bitirdim. Arkadaşlarımın yanına parka gidip top oynayabilir miyim?' dedi. Ben de kardeşin Samet'i de al, salıncakta biraz salla, beraber oynayın diye gönderdim. Berat bir süre sonra 'Anne kardeşimin boğazını kestiler' diye bağırarak koştu. Şoke oldum, gidemedim. 11 yaşındaki ağabeyi Umut parka koştu. Samet'in sağlık durumu iyi. Bu saldırgan gibilerin cezaevinde çürümesini istiyorum. Çocuğum toprak altında olabilirdi, Allah'ım onu bize bağışladı. Bu tür insanları çocukların büyüme ve eğlenme alanı olan parklarda görmek istemiyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan parkın uyuşturucu ve fuhuş yuvasına dönüştüğünü belirten mahalle sakini Ümit Marangoz ise "Çevreyi rahatsız edenleri uyardığımda arabamın yakılmasıyla tehdit edildim" dedi.