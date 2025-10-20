Haberler Yaşam Haberleri 27 yaşındaki Mehmet Gökçer Biçer'den acı haber: Cansız bedeni çocuk parkındaki bankta bulundu!
Antalya'daki çocuk parkındaki bankta bir gencin hareketsiz yattığını görenler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin, Mehmet Gökçer Biçer'e (27) ait olduğu belirlendi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 376 sokak üzerinde yer alan çocuk parkında meydana geldi. Bankta hareketsiz halde birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinden Mehmet Gökçer Biçer'e ait kimlik çıktı. Olay yeri inceleme ve savcılık çalışmasının ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

