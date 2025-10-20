27 yaşındaki Mehmet Gökçer Biçer’den acı haber: Cansız bedeni çocuk parkındaki bankta bulundu!

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinden Mehmet Gökçer Biçer'e ait kimlik çıktı. Olay yeri inceleme ve savcılık çalışmasının ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.